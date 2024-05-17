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Адепрост капсулы, №30 - Запорожье (901041) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
405,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
460,29
Экономия: -79,23 грн
381,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: капсулы (20)
428,41
Экономия: -43,66 грн
384,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
452,99
Экономия: -70,40 грн
382,59 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
436,00
Экономия: -57,00 грн
379,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
436,00
Экономия: -57,00 грн
379,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
422,99
Экономия: -40,40 грн
382,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
405,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
405,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: капсулы (10)
447,73
Экономия: -53,33 грн
394,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
423,56
Экономия: -31,02 грн
392,54 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
405,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
464,02
Экономия: -38,18 грн
425,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
429,91
Экономия: -35,86 грн
394,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
456,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
441,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
455,13
Экономия: -72,76 грн
382,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
455,84
Экономия: -41,09 грн
414,75 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
405,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
449,86
Экономия: -68,16 грн
381,70 грн