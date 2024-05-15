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Адепрост капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (901041) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
462,06
Экономия: -65,34 грн
396,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
427,89
Экономия: -51,41 грн
376,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
449,62
Экономия: -64,79 грн
384,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
435,99
Экономия: -53,48 грн
382,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
441,88
Экономия: -43,00 грн
398,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
480,29
Экономия: -87,44 грн
392,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
405,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
451,14
Экономия: -64,07 грн
387,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
458,77
Экономия: -63,63 грн
395,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
448,62
Экономия: -53,29 грн
395,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -47,88 грн
392,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
427,81
Экономия: -50,63 грн
377,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
442,58
Экономия: -47,91 грн
394,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
405,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
405,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
405,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
449,08
Экономия: -61,26 грн
387,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (4)
434,33
Экономия: -41,03 грн
393,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
442,58
Экономия: -44,19 грн
398,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
430,84
Экономия: -46,09 грн
384,75 грн