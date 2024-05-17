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911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Запорожье (904270) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
57,80
Экономия: -10,06 грн
47,74 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
53,84
Экономия: -5,64 грн
48,20 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
57,52
Экономия: -6,81 грн
50,71 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
56,10
Экономия: -2,82 грн
53,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
61,97
Экономия: -3,79 грн
58,18 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
51,38
Экономия: -3,30 грн
48,08 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
59,23
Экономия: -11,18 грн
48,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
57,31
Экономия: -4,13 грн
53,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
51,81
Экономия: -2,56 грн
49,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
56,26
Экономия: -8,76 грн
47,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
62,79
Экономия: -3,61 грн
59,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
51,93
Экономия: -4,37 грн
47,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
56,24
Экономия: -5,20 грн
51,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
61,30
Экономия: -3,12 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
62,46
Экономия: -4,28 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
60,52
Экономия: -4,34 грн
56,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
51,46
Экономия: -3,39 грн
48,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
57,50
Экономия: -4,32 грн
53,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
49,05
Экономия: -3,52 грн
45,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
57,05
Экономия: -6,01 грн
51,04 грн