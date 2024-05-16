Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ног911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Львов (904270) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
47,18
Экономия: -2,12 грн
45,06 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
50,27
Экономия: -2,64 грн
47,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
43,58
Экономия: -2,12 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
56,06
Экономия: -5,41 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
51,75
Экономия: -4,12 грн
47,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
43,88
Экономия: -2,42 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
56,28
Экономия: -5,68 грн
50,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
55,80
Экономия: -7,68 грн
48,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
53,02
Экономия: -4,82 грн
48,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
53,37
Экономия: -5,17 грн
48,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
56,98
Экономия: -6,33 грн
50,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
54,73
Экономия: -6,64 грн
48,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
43,39
Экономия: -1,29 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
50,54
Экономия: -5,29 грн
45,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
55,50
Экономия: -8,89 грн
46,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
40,67
Экономия: -1,20 грн
39,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
54,66
Экономия: -3,88 грн
50,78 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
43,34
Экономия: -1,88 грн
41,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
59,31
Экономия: -7,99 грн
51,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
57,33
Экономия: -8,33 грн
49,00 грн