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911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904270) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
52,82
Экономия: -6,55 грн
46,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
55,87
Экономия: -8,92 грн
46,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
56,56
Экономия: -8,37 грн
48,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
56,03
Экономия: -7,84 грн
48,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
46,02
Экономия: -2,32 грн
43,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
55,53
Экономия: -7,34 грн
48,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
45,21
Экономия: -1,51 грн
43,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
46,47
Экономия: -2,77 грн
43,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
53,08
Экономия: -4,88 грн
48,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
53,99
Экономия: -5,79 грн
48,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
55,33
Экономия: -4,07 грн
51,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
54,74
Экономия: -3,48 грн
51,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
51,43
Экономия: -3,87 грн
47,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
54,19
Экономия: -5,99 грн
48,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
55,15
Экономия: -7,22 грн
47,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
59,70
Экономия: -8,61 грн
51,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
50,93
Экономия: -5,09 грн
45,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
56,39
Экономия: -6,08 грн
50,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
56,41
Экономия: -6,31 грн
50,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (3)
52,51
Экономия: -4,94 грн
47,57 грн