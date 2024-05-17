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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904201) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
52,55
Экономия: -9,15 грн
43,40 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -10,00 грн
38,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
49,63
Экономия: -5,88 грн
43,75 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
48,57
Экономия: -2,44 грн
46,13 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
61,97
Экономия: -3,79 грн
58,18 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
44,58
Экономия: -8,46 грн
36,12 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
44,98
Экономия: -5,85 грн
39,13 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
49,26
Экономия: -2,43 грн
46,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
51,86
Экономия: -8,07 грн
43,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
45,39
Экономия: -8,33 грн
37,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
47,76
Экономия: -4,01 грн
43,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
48,16
Экономия: -4,46 грн
43,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
61,30
Экономия: -3,12 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
50,01
Экономия: -2,47 грн
47,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
46,23
Экономия: -6,99 грн
39,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
51,54
Экономия: -3,70 грн
47,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
51,94
Экономия: -3,43 грн
48,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
49,23
Экономия: -3,70 грн
45,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
47,10
Экономия: -3,37 грн
43,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
48,59
Экономия: -5,12 грн
43,47 грн