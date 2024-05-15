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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904201) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
49,24
Экономия: -5,62 грн
43,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
44,21
Экономия: -5,53 грн
38,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
43,04
Экономия: -4,98 грн
38,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
51,31
Экономия: -7,75 грн
43,56 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
46,71
Экономия: -8,17 грн
38,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
44,70
Экономия: -3,99 грн
40,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
50,38
Экономия: -6,63 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
49,56
Экономия: -5,80 грн
43,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
52,68
Экономия: -9,13 грн
43,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
48,49
Экономия: -4,73 грн
43,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
42,97
Экономия: -4,93 грн
38,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
44,48
Экономия: -6,37 грн
38,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
42,30
Экономия: -3,51 грн
38,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
48,01
Экономия: -4,66 грн
43,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
46,29
Экономия: -7,31 грн
38,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
45,90
Экономия: -6,93 грн
38,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
46,45
Экономия: -7,36 грн
39,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
43,51
Экономия: -4,98 грн
38,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
46,94
Экономия: -4,73 грн
42,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
49,40
Экономия: -5,60 грн
43,80 грн