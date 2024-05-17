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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904210) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
48,24
Экономия: -3,85 грн
44,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
58,18
Экономия: -3,18 грн
55,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
45,29
Экономия: -1,99 грн
43,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
47,54
Экономия: -1,78 грн
45,76 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
60,06
Экономия: -3,06 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
68,58
Экономия: -10,30 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
62,63
Экономия: -4,35 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
66,42
Экономия: -8,14 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
63,33
Экономия: -5,05 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
57,30
Экономия: -4,64 грн
52,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
52,23
Экономия: -2,18 грн
50,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
50,72
Экономия: -1,88 грн
48,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
67,87
Экономия: -12,12 грн
55,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
59,68
Экономия: -2,68 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
46,83
Экономия: -2,93 грн
43,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
59,80
Экономия: -2,80 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
45,83
Экономия: -2,53 грн
43,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
62,86
Экономия: -4,58 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
61,11
Экономия: -3,11 грн
58,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
43,13
Экономия: -1,98 грн
41,15 грн