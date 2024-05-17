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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Одесса (904210) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
58,71
Экономия: -1,71 грн
57,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
66,67
Экономия: -10,92 грн
55,75 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
57,83
Экономия: -2,83 грн
55,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
65,12
Экономия: -6,84 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
60,68
Экономия: -2,40 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
61,73
Экономия: -5,98 грн
55,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
53,27
Экономия: -2,37 грн
50,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
63,89
Экономия: -3,89 грн
60,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
62,79
Экономия: -3,79 грн
59,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
62,95
Экономия: -8,47 грн
54,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5)
47,04
Экономия: -2,04 грн
45,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
51,57
Экономия: -3,12 грн
48,45 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
55,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
61,99
Экономия: -6,24 грн
55,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
46,78
Экономия: -1,73 грн
45,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
62,53
Экономия: -7,20 грн
55,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (2)
62,87
Экономия: -4,59 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
61,55
Экономия: -5,80 грн
55,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (2)
59,98
Экономия: -2,98 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
64,45
Экономия: -8,70 грн
55,75 грн