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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Львов (904210) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
60,73
Экономия: -2,73 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
65,06
Экономия: -6,78 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
61,25
Экономия: -2,97 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
60,96
Экономия: -3,06 грн
57,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
64,45
Экономия: -6,17 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
61,50
Экономия: -3,22 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
65,17
Экономия: -6,89 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
61,35
Экономия: -3,07 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
61,76
Экономия: -3,48 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
62,25
Экономия: -3,97 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (4)
63,11
Экономия: -4,83 грн
58,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
62,09
Экономия: -3,81 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
66,30
Экономия: -10,55 грн
55,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
59,93
Экономия: -1,93 грн
58,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
60,63
Экономия: -2,63 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
65,39
Экономия: -7,11 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
64,52
Экономия: -3,40 грн
61,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (2)
68,73
Экономия: -10,45 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
65,95
Экономия: -11,12 грн
54,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (3)
59,97
Экономия: -5,12 грн
54,85 грн