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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904210) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
66,21
Экономия: -5,21 грн
61,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
48,84
Экономия: -2,04 грн
46,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
46,83
Экономия: -2,83 грн
44,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
59,48
Экономия: -7,78 грн
51,70 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
52,35
Экономия: -2,35 грн
50,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
53,53
Экономия: -2,63 грн
50,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
68,24
Экономия: -13,51 грн
54,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
49,05
Экономия: -8,25 грн
40,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
66,29
Экономия: -4,89 грн
61,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
69,41
Экономия: -8,29 грн
61,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
53,83
Экономия: -2,95 грн
50,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
48,01
Экономия: -2,96 грн
45,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
47,37
Экономия: -6,65 грн
40,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
66,92
Экономия: -11,26 грн
55,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
67,95
Экономия: -6,83 грн
61,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -6,44 грн
55,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
62,95
Экономия: -4,87 грн
58,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
47,81
Экономия: -2,01 грн
45,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
62,41
Экономия: -8,41 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (2)
60,44
Экономия: -4,69 грн
55,75 грн