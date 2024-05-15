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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904210) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
44,87
Экономия: -2,27 грн
42,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
63,78
Экономия: -17,97 грн
45,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
45,76
Экономия: -2,96 грн
42,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
65,87
Экономия: -23,84 грн
42,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -6,82 грн
56,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
52,66
Экономия: -4,25 грн
48,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
63,14
Экономия: -5,91 грн
57,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
61,78
Экономия: -6,03 грн
55,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
45,67
Экономия: -2,52 грн
43,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
65,09
Экономия: -11,90 грн
53,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
64,77
Экономия: -8,99 грн
55,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
44,09
Экономия: -3,66 грн
40,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
61,66
Экономия: -5,91 грн
55,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
48,08
Экономия: -5,27 грн
42,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
44,98
Экономия: -1,98 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
65,61
Экономия: -9,86 грн
55,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
50,55
Экономия: -1,71 грн
48,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
54,13
Экономия: -3,25 грн
50,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
45,14
Экономия: -2,68 грн
42,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
67,37
Экономия: -11,56 грн
55,81 грн