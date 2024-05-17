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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904196) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
40,88
Экономия: -7,15 грн
33,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
37,50
Экономия: -3,96 грн
33,54 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -8,00 грн
33,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
38,13
Экономия: -4,55 грн
33,58 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
51,95
Экономия: -5,25 грн
46,70 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
56,82
Экономия: -9,79 грн
47,03 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
41,31
Экономия: -7,83 грн
33,48 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
54,23
Экономия: -7,00 грн
47,23 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
52,95
Экономия: -6,34 грн
46,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
38,98
Экономия: -5,27 грн
33,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
57,65
Экономия: -10,51 грн
47,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
40,71
Экономия: -1,71 грн
39,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
36,84
Экономия: -3,45 грн
33,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
37,55
Экономия: -3,81 грн
33,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
57,26
Экономия: -8,66 грн
48,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
55,31
Экономия: -8,51 грн
46,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
35,10
Экономия: -3,98 грн
31,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
36,30
Экономия: -2,63 грн
33,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
37,52
Экономия: -3,98 грн
33,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
36,88
Экономия: -3,45 грн
33,43 грн