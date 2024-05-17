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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Одесса (904196) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
35,33
Экономия: -1,82 грн
33,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
40,05
Экономия: -6,60 грн
33,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
38,70
Экономия: -5,27 грн
33,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
36,52
Экономия: -2,98 грн
33,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
36,48
Экономия: -2,68 грн
33,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
37,14
Экономия: -3,67 грн
33,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -3,42 грн
33,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
54,31
Экономия: -7,29 грн
47,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
40,43
Экономия: -6,83 грн
33,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
39,73
Экономия: -6,28 грн
33,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (4)
39,14
Экономия: -5,43 грн
33,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
55,80
Экономия: -8,77 грн
47,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
52,58
Экономия: -5,34 грн
47,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
50,15
Экономия: -3,35 грн
46,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
52,20
Экономия: -5,30 грн
46,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
53,28
Экономия: -6,13 грн
47,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
36,89
Экономия: -3,50 грн
33,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (2)
36,25
Экономия: -2,73 грн
33,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
38,84
Экономия: -5,28 грн
33,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
55,46
Экономия: -10,83 грн
44,63 грн