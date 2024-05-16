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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Львов (904196) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
48,32
Экономия: -4,20 грн
44,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
36,39
Экономия: -2,90 грн
33,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
54,66
Экономия: -7,86 грн
46,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
49,11
Экономия: -4,74 грн
44,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
36,59
Экономия: -2,95 грн
33,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
38,90
Экономия: -5,37 грн
33,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
37,42
Экономия: -3,96 грн
33,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (3)
39,11
Экономия: -5,53 грн
33,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
48,69
Экономия: -4,42 грн
44,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
52,01
Экономия: -5,04 грн
46,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
37,72
Экономия: -4,22 грн
33,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (3)
38,18
Экономия: -4,64 грн
33,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
39,32
Экономия: -5,48 грн
33,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
44,66
Экономия: -4,68 грн
39,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
51,06
Экономия: -8,18 грн
42,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
37,41
Экономия: -1,94 грн
35,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
36,06
Экономия: -2,59 грн
33,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
36,59
Экономия: -3,02 грн
33,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
38,40
Экономия: -4,95 грн
33,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (3)
38,88
Экономия: -5,27 грн
33,61 грн