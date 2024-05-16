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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904196) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
40,63
Экономия: -7,18 грн
33,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
52,82
Экономия: -8,40 грн
44,42 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
53,11
Экономия: -8,69 грн
44,42 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
39,00
Экономия: -5,42 грн
33,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
38,64
Экономия: -5,06 грн
33,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
49,92
Экономия: -5,51 грн
44,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
37,59
Экономия: -4,10 грн
33,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
38,91
Экономия: -5,42 грн
33,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
40,37
Экономия: -6,79 грн
33,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
40,20
Экономия: -6,49 грн
33,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
40,09
Экономия: -6,25 грн
33,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
39,01
Экономия: -5,45 грн
33,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
37,03
Экономия: -3,53 грн
33,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
39,21
Экономия: -5,50 грн
33,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
52,85
Экономия: -8,25 грн
44,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
39,83
Экономия: -6,38 грн
33,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
38,13
Экономия: -4,64 грн
33,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (2)
39,17
Экономия: -5,40 грн
33,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (2)
39,19
Экономия: -5,04 грн
34,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
38,89
Экономия: -5,40 грн
33,49 грн