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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904196) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
45,37
Экономия: -5,13 грн
40,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
38,30
Экономия: -4,79 грн
33,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
37,97
Экономия: -4,39 грн
33,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
40,85
Экономия: -7,14 грн
33,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
37,66
Экономия: -4,12 грн
33,54 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
45,53
Экономия: -5,29 грн
40,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
38,42
Экономия: -4,41 грн
34,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
39,06
Экономия: -5,59 грн
33,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
45,05
Экономия: -3,69 грн
41,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
37,55
Экономия: -3,73 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
45,66
Экономия: -6,72 грн
38,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
37,87
Экономия: -4,33 грн
33,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
37,37
Экономия: -3,80 грн
33,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
40,38
Экономия: -6,93 грн
33,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (2)
39,47
Экономия: -5,90 грн
33,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
37,40
Экономия: -3,97 грн
33,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
37,95
Экономия: -4,50 грн
33,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
38,09
Экономия: -4,50 грн
33,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
36,82
Экономия: -3,35 грн
33,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (2)
38,98
Экономия: -5,40 грн
33,58 грн