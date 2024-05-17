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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Одесса (904209) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
58,61
Экономия: -1,71 грн
56,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
66,56
Экономия: -11,04 грн
55,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
60,63
Экономия: -5,11 грн
55,52 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
61,93
Экономия: -3,03 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
63,96
Экономия: -8,44 грн
55,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
65,12
Экономия: -7,08 грн
58,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
39,61
Экономия: -1,16 грн
38,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
46,39
Экономия: -2,39 грн
44,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
61,64
Экономия: -7,13 грн
54,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
63,89
Экономия: -3,89 грн
60,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -9,55 грн
52,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
64,28
Экономия: -3,53 грн
60,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
62,69
Экономия: -3,79 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
64,81
Экономия: -9,29 грн
55,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
50,29
Экономия: -1,63 грн
48,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
53,11
Экономия: -2,47 грн
50,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
61,88
Экономия: -6,36 грн
55,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
59,18
Экономия: -2,18 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
61,59
Экономия: -7,08 грн
54,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
62,76
Экономия: -4,72 грн
58,04 грн