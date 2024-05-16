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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Львов (904209) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
49,82
Экономия: -2,44 грн
47,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
60,96
Экономия: -5,06 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
61,25
Экономия: -2,25 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
60,02
Экономия: -3,02 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3)
47,37
Экономия: -2,61 грн
44,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
58,26
Экономия: -2,36 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
61,35
Экономия: -3,31 грн
58,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (3)
46,77
Экономия: -2,17 грн
44,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (3)
40,89
Экономия: -2,14 грн
38,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
63,11
Экономия: -5,07 грн
58,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
61,06
Экономия: -5,54 грн
55,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
59,88
Экономия: -9,53 грн
50,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
54,51
Экономия: -1,61 грн
52,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
59,83
Экономия: -4,31 грн
55,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
59,58
Экономия: -4,06 грн
55,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
64,52
Экономия: -6,48 грн
58,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
67,80
Экономия: -9,76 грн
58,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
62,65
Экономия: -10,20 грн
52,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (4)
45,06
Экономия: -2,30 грн
42,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
52,55
Экономия: -1,55 грн
51,00 грн