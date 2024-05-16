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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904209) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
63,08
Экономия: -5,52 грн
57,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
63,40
Экономия: -5,84 грн
57,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
46,78
Экономия: -2,90 грн
43,88 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
63,20
Экономия: -8,69 грн
54,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
52,07
Экономия: -3,64 грн
48,43 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
53,58
Экономия: -2,94 грн
50,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -3,34 грн
60,97 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
42,00
Экономия: -2,54 грн
39,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
58,54
Экономия: -7,05 грн
51,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
61,77
Экономия: -2,77 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
60,89
Экономия: -6,06 грн
54,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
64,07
Экономия: -9,24 грн
54,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
62,75
Экономия: -7,92 грн
54,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
69,31
Экономия: -8,56 грн
60,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
53,57
Экономия: -2,93 грн
50,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
45,37
Экономия: -2,61 грн
42,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
59,98
Экономия: -8,49 грн
51,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
55,30
Экономия: -3,40 грн
51,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
52,60
Экономия: -1,96 грн
50,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
46,55
Экономия: -2,10 грн
44,45 грн