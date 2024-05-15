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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Окопник" гель бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904209) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
45,75
Экономия: -2,31 грн
43,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
48,05
Экономия: -1,75 грн
46,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
43,67
Экономия: -1,92 грн
41,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
45,82
Экономия: -2,07 грн
43,75 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
47,18
Экономия: -3,99 грн
43,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
61,82
Экономия: -10,33 грн
51,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -7,31 грн
55,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
48,42
Экономия: -2,84 грн
45,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
44,12
Экономия: -2,37 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
53,20
Экономия: -1,74 грн
51,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
44,03
Экономия: -2,43 грн
41,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
51,17
Экономия: -2,51 грн
48,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
51,75
Экономия: -3,09 грн
48,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
43,92
Экономия: -1,92 грн
42,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
45,81
Экономия: -2,95 грн
42,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
43,20
Экономия: -4,30 грн
38,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
59,93
Экономия: -4,03 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
53,88
Экономия: -3,24 грн
50,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
48,33
Экономия: -2,87 грн
45,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
62,66
Экономия: -7,14 грн
55,52 грн