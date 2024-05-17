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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Одесса (904202) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
39,91
Экономия: -2,05 грн
37,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
44,06
Экономия: -7,26 грн
36,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
40,42
Экономия: -3,64 грн
36,78 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
41,18
Экономия: -3,98 грн
37,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
55,43
Экономия: -7,49 грн
47,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
44,41
Экономия: -6,60 грн
37,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
44,76
Экономия: -3,61 грн
41,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
42,81
Экономия: -3,14 грн
39,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
45,73
Экономия: -5,95 грн
39,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
41,24
Экономия: -4,08 грн
37,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
40,98
Экономия: -3,78 грн
37,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
42,49
Экономия: -5,74 грн
36,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
44,76
Экономия: -7,57 грн
37,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (3)
56,83
Экономия: -8,92 грн
47,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (3)
42,82
Экономия: -5,94 грн
36,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
45,29
Экономия: -8,10 грн
37,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -4,83 грн
37,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5)
43,02
Экономия: -6,27 грн
36,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
50,91
Экономия: -8,00 грн
42,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
42,11
Экономия: -4,97 грн
37,14 грн