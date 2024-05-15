Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904202) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
42,60
Экономия: -5,29 грн
37,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
42,62
Экономия: -5,46 грн
37,16 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
56,76
Экономия: -8,57 грн
48,19 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
41,28
Экономия: -4,69 грн
36,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
52,76
Экономия: -4,67 грн
48,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
43,76
Экономия: -6,68 грн
37,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
42,18
Экономия: -4,57 грн
37,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
40,06
Экономия: -2,99 грн
37,07 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
39,37
Экономия: -2,54 грн
36,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
54,19
Экономия: -5,99 грн
48,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
59,70
Экономия: -8,61 грн
51,09 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
49,63
Экономия: -5,35 грн
44,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
40,52
Экономия: -4,57 грн
35,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
56,35
Экономия: -5,30 грн
51,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
40,78
Экономия: -3,96 грн
36,82 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (2)
40,04
Экономия: -3,23 грн
36,81 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
39,72
Экономия: -2,98 грн
36,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
40,92
Экономия: -3,71 грн
37,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
41,39
Экономия: -2,83 грн
38,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (2)
43,09
Экономия: -5,97 грн
37,12 грн