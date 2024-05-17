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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904207) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
45,66
Экономия: -2,21 грн
43,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
63,47
Экономия: -6,54 грн
56,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
42,31
Экономия: -1,86 грн
40,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
54,04
Экономия: -2,02 грн
52,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
68,39
Экономия: -11,46 грн
56,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
62,06
Экономия: -5,13 грн
56,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
70,55
Экономия: -13,62 грн
56,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
44,98
Экономия: -2,68 грн
42,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
64,37
Экономия: -7,44 грн
56,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
45,60
Экономия: -2,60 грн
43,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
45,89
Экономия: -2,74 грн
43,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
70,12
Экономия: -13,19 грн
56,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
44,45
Экономия: -1,85 грн
42,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
65,32
Экономия: -8,39 грн
56,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
63,62
Экономия: -6,69 грн
56,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
67,01
Экономия: -10,08 грн
56,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
45,13
Экономия: -2,83 грн
42,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
45,09
Экономия: -2,49 грн
42,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
63,12
Экономия: -6,19 грн
56,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
66,97
Экономия: -10,04 грн
56,93 грн