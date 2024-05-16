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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Львов (904207) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
61,67
Экономия: -2,77 грн
58,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
60,26
Экономия: -2,96 грн
57,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
66,11
Экономия: -3,49 грн
62,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
44,39
Экономия: -1,63 грн
42,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
62,02
Экономия: -3,12 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
63,48
Экономия: -3,97 грн
59,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
66,22
Экономия: -3,60 грн
62,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
62,50
Экономия: -2,99 грн
59,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
62,92
Экономия: -3,41 грн
59,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
64,26
Экономия: -4,75 грн
59,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
65,08
Экономия: -5,57 грн
59,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
65,96
Экономия: -6,45 грн
59,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
48,44
Экономия: -3,14 грн
45,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
59,77
Экономия: -1,77 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
60,96
Экономия: -1,96 грн
59,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (4)
58,43
Экономия: -2,53 грн
55,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
62,43
Экономия: -4,53 грн
57,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (4)
49,33
Экономия: -2,03 грн
47,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
50,63
Экономия: -3,03 грн
47,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
61,92
Экономия: -5,43 грн
56,49 грн