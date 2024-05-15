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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904207) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
46,50
Экономия: -2,35 грн
44,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
47,49
Экономия: -1,75 грн
45,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
48,49
Экономия: -2,79 грн
45,70 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
49,87
Экономия: -4,15 грн
45,72 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (4)
46,50
Экономия: -2,50 грн
44,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
68,48
Экономия: -6,20 грн
62,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
45,49
Экономия: -1,49 грн
44,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
46,62
Экономия: -2,57 грн
44,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
44,86
Экономия: -1,96 грн
42,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
62,62
Экономия: -6,73 грн
55,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
45,77
Экономия: -2,02 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
48,19
Экономия: -2,73 грн
45,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
46,39
Экономия: -2,79 грн
43,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
45,71
Экономия: -2,71 грн
43,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
64,64
Экономия: -8,75 грн
55,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
61,88
Экономия: -7,85 грн
54,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
49,67
Экономия: -3,97 грн
45,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (3)
48,10
Экономия: -2,64 грн
45,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (2)
46,78
Экономия: -2,78 грн
44,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
46,80
Экономия: -2,20 грн
44,60 грн