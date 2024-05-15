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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904207) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
65,28
Экономия: -2,66 грн
62,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
67,38
Экономия: -7,87 грн
59,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
67,05
Экономия: -7,54 грн
59,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
66,42
Экономия: -3,80 грн
62,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
63,73
Экономия: -7,84 грн
55,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
42,78
Экономия: -2,63 грн
40,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
44,24
Экономия: -1,48 грн
42,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
62,57
Экономия: -6,28 грн
56,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
56,91
Экономия: -1,91 грн
55,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
57,79
Экономия: -1,89 грн
55,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
63,88
Экономия: -7,99 грн
55,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
61,71
Экономия: -2,85 грн
58,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
61,51
Экономия: -2,65 грн
58,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
47,47
Экономия: -3,02 грн
44,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
44,69
Экономия: -2,79 грн
41,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
63,85
Экономия: -7,96 грн
55,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (2)
62,85
Экономия: -3,85 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
62,64
Экономия: -6,75 грн
55,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
66,68
Экономия: -4,40 грн
62,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (2)
61,89
Экономия: -6,00 грн
55,89 грн