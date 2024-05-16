Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеSunlife витамины Kohlenhydrat Control Tabletten контроль уровня углеводов (блокатор углеводов)Цены в аптеках

Sunlife витамины Kohlenhydrat Control Tabletten контроль уровня углеводов (блокатор углеводов) таблетки, №32 - Киев (897231) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (12)
546,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
553,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
549,17 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
551,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
551,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
548,06 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
552,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 36
Всего: упаковка (2)
551,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
548,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
546,06 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (4)
553,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (1)
551,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Стальского, 22/10
Всего: упаковка (2)
553,06 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
546,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 3-Е
Всего: упаковка (2)
549,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 6
Всего: упаковка (2)
548,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 25
Всего: упаковка (2)
553,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 47/1
Всего: упаковка (3)
553,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Приречная, 21
Всего: упаковка (2)
552,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 14
Всего: упаковка (1)
550,22 грн