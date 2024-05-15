К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Сенная, 5/1 Всего: упаковка (1) 209,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Новопречистенская, 55 Всего: упаковка (1) 241,86 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (1) 239,41 Экономия: -0,97 грн 238,44 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118 Всего: упаковка (1) 240,65 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 134 Всего: упаковка (2) 222,95 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 241,05 Экономия: -3,61 грн 237,44 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (2) 222,95 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 219,00 Экономия: -2,56 грн 216,44 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (1) 215,41 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (1) 218,50 Экономия: -3,50 грн 215,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:15 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3 Всего: упаковка (1) 218,62 Экономия: -1,45 грн 217,17 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (1) 240,17 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 219,24 Экономия: -3,17 грн 216,07 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (1) 240,73 Экономия: -3,15 грн 237,58 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (1) 217,46 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Васильковская, 15/14 Всего: упаковка (2) 222,95 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 21 Всего: упаковка (1) 241,86 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 100-А Всего: упаковка (1) 219,19 Экономия: -4,05 грн 215,14 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 18 Всего: упаковка (1) 237,97 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Христиновка, ул. Украинская, 30 Всего: упаковка (1) 222,95 грн Забронировать