Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАденомак ПлюсЦены в аптеках

Аденомак Плюс таблетки стрип в картонной упаковке, №60 - Запорожье (896394) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1615,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1828,57
Экономия: -227,74 грн
1600,83 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1615,20 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1590,00
Экономия: -93,00 грн
1497,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1615,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1615,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1718,83
Экономия: -115,80 грн
1603,03 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1615,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1615,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), стрип (2)
1651,85
Экономия: -75,32 грн
1576,53 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1615,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1842,82
Экономия: -325,87 грн
1516,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1615,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6), стрип (2)
1732,60
Экономия: -156,37 грн
1576,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1615,20 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1615,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1615,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1615,20 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1615,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1615,20 грн