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Аденомак Плюс таблетки стрип в картонной упаковке, №20 - Запорожье (896393) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
653,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
653,80 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
653,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
678,00
Экономия: -88,20 грн
589,80 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), стрип (1)
624,96 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
653,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
686,99
Экономия: -69,27 грн
617,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (10)
631,72
Экономия: -27,72 грн
604,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
653,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (10)
643,14
Экономия: -114,54 грн
528,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
653,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
653,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
653,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
653,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
653,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
653,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
653,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
653,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
653,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
645,60 грн