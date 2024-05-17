Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияАстрессаЦены в аптеках

Астресса капсулы, №30 - Одесса (899437) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (14), капсулы (1)
206,04
Экономия: -12,04 грн
194,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (4)
208,34
Экономия: -14,34 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
213,52
Экономия: -19,52 грн
194,00 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
213,12
Экономия: -19,12 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
208,10
Экономия: -14,10 грн
194,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (15)
213,52
Экономия: -19,52 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (5)
206,36
Экономия: -12,36 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (10), капсулы (1)
210,16
Экономия: -16,16 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (5)
212,02
Экономия: -18,02 грн
194,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
212,70
Экономия: -18,70 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
207,86
Экономия: -13,86 грн
194,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
210,52
Экономия: -16,52 грн
194,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
207,14
Экономия: -13,14 грн
194,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (7)
208,66
Экономия: -14,66 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (11), капсулы (1)
210,42
Экономия: -16,42 грн
194,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (4), капсулы (2)
206,86
Экономия: -12,86 грн
194,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (9), капсулы (2)
207,34
Экономия: -13,34 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
211,14
Экономия: -17,14 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (7), капсулы (1)
208,28
Экономия: -14,28 грн
194,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (8), капсулы (2)
206,72
Экономия: -12,72 грн
194,00 грн