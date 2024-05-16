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Астресса капсулы, №30 - Киев (899437) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (6)
212,18
Экономия: -18,18 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (17)
211,34
Экономия: -17,34 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (8)
213,24
Экономия: -19,24 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (12)
211,86
Экономия: -17,86 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (6)
207,22
Экономия: -13,22 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (17), капсулы (2)
207,84
Экономия: -13,84 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (12), капсулы (2)
208,82
Экономия: -14,82 грн
194,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
207,46
Экономия: -13,46 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (12)
206,92
Экономия: -12,92 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (4), капсулы (2)
209,08
Экономия: -15,08 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (14), капсулы (1)
209,40
Экономия: -15,40 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (22), капсулы (2)
210,32
Экономия: -16,32 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (8), капсулы (1)
206,34
Экономия: -12,34 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
213,36
Экономия: -19,36 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (11), капсулы (1)
206,32
Экономия: -12,32 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (7), капсулы (2)
210,94
Экономия: -16,94 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (13)
209,84
Экономия: -15,84 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (18), капсулы (2)
213,46
Экономия: -19,46 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (21)
210,10
Экономия: -16,10 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (6), капсулы (1)
209,26
Экономия: -15,26 грн
194,00 грн