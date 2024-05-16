Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАнтипапиллома Гель от папиллом и бородавокЦены в аптеках

Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл - Харьков (878573) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
71,36 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (5)
72,50
Экономия: -12,85 грн
59,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
80,80
Экономия: -21,15 грн
59,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
68,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
71,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (9)
71,97
Экономия: -10,59 грн
61,38 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
73,50
Экономия: -13,85 грн
59,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
66,90
Экономия: -7,25 грн
59,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160-К
Всего: упаковка (1)
71,32 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вальтера Академика, 6-А
Всего: упаковка (1)
71,23 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, въезд Набережный, 7
Всего: упаковка (1)
71,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
Всего: упаковка (1)
70,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
Всего: упаковка (1)
71,44 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
80,80
Экономия: -21,15 грн
59,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
67,32
Экономия: -5,98 грн
61,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
66,28
Экономия: -5,42 грн
60,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
68,56
Экономия: -7,27 грн
61,29 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -12,34 грн
59,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
Всего: упаковка (2)
78,50
Экономия: -18,85 грн
59,65 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
Всего: упаковка (2)
75,90
Экономия: -16,25 грн
59,65 грн