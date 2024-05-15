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Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл - Днепр (Днепропетровск) (878573) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
72,20
Экономия: -12,55 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
73,71
Экономия: -14,06 грн
59,65 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
68,28
Экономия: -6,94 грн
61,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -12,34 грн
59,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
74,67
Экономия: -13,91 грн
60,76 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -12,00 грн
63,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
64,62
Экономия: -1,92 грн
62,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (6)
70,90
Экономия: -8,32 грн
62,58 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -12,00 грн
63,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (2)
68,33
Экономия: -7,24 грн
61,09 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -18,00 грн
63,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 17:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
85,30
Экономия: -25,65 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (3)
71,99
Экономия: -12,34 грн
59,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (2)
68,98
Экономия: -8,10 грн
60,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
65,16
Экономия: -4,21 грн
60,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -12,34 грн
59,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
68,56
Экономия: -7,27 грн
61,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (1)
64,14
Экономия: -3,19 грн
60,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
67,02
Экономия: -6,22 грн
60,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Песочин, въезд Набережный, 7
Всего: упаковка (1)
71,36 грн