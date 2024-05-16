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Ncef-интенсив Сыворотка флакон с дозатором 30 мл - Киев (898782) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 13 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
2740,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
3013,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
3013,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (3)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 13 мин
Киев, просп. Оболонский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (2)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
2352,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 13 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
3013,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
2450,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
2450,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
3013,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
3013,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
2352,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
2740,00 грн