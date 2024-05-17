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АльпеКид Денто таблетки блистер, №60 - Запорожье (897027) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
204,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
204,70 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
221,99
Экономия: -31,57 грн
190,42 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
224,00
Экономия: -37,80 грн
186,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
194,52 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
204,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
217,99
Экономия: -27,57 грн
190,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
194,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
223,61
Экономия: -26,06 грн
197,55 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
204,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
204,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
204,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
204,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (3)
216,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
204,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
204,70 грн