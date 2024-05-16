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SVR денситиум бальзам ночной 50 мл - Львов (891268) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1628,70 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1680,99 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1815,88
Экономия: -7,44 грн
1808,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1693,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1807,60
Экономия: -18,41 грн
1789,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
1628,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
1628,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
1761,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1587,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
1691,83 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1891,35
Экономия: -378,25 грн
1513,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
1485,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
1685,44 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
1587,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
1574,27 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
1587,88 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (5)
1485,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1722,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
2022,30
Экономия: -404,45 грн
1617,85 грн