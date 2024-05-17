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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Запорожье (501466) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
287,00
Экономия: -40,00 грн
247,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
300,00
Экономия: -50,00 грн
250,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
287,00
Экономия: -38,00 грн
249,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
300,00
Экономия: -50,00 грн
250,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
287,00
Экономия: -37,00 грн
250,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
286,60
Экономия: -17,00 грн
269,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
269,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (3)
349,70
Экономия: -80,10 грн
269,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
299,00
Экономия: -29,40 грн
269,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
247,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
335,50
Экономия: -88,90 грн
246,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (2)
282,00
Экономия: -40,00 грн
242,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
259,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -85,80 грн
246,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
349,70
Экономия: -80,10 грн
269,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
269,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
335,50
Экономия: -65,90 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
342,40
Экономия: -95,80 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -85,80 грн
246,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/3
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -62,80 грн
269,60 грн