Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияАллеваЦены в аптеках

Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Львов (501466) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4)
357,00
Экономия: -110,40 грн
246,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
281,10 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 10
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
303,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2)
297,70
Экономия: -28,10 грн
269,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 116
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (1)
357,00
Экономия: -110,40 грн
246,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
303,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
280,40 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 8
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
284,00
Экономия: -14,40 грн
269,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
330,75
Экономия: -9,92 грн
320,83 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
298,70
Экономия: -29,10 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
357,30
Экономия: -110,70 грн
246,60 грн