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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Киев (501466) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
339,40
Экономия: -92,80 грн
246,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
344,30
Экономия: -83,64 грн
260,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
357,30
Экономия: -110,70 грн
246,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
326,40
Экономия: -79,29 грн
247,11 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (3)
342,40
Экономия: -95,80 грн
246,60 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (5)
247,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
316,25
Экономия: -9,49 грн
306,76 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
Всего: упаковка (2)
350,10
Экономия: -80,50 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
334,65
Экономия: -10,04 грн
324,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
339,40
Экономия: -92,80 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
342,50
Экономия: -95,90 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гарматная, 26/2
Всего: упаковка (1)
342,40
Экономия: -95,80 грн
246,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (3)
335,50
Экономия: -65,90 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (1)
310,10
Экономия: -9,30 грн
300,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (1)
340,80
Экономия: -94,20 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
Всего: упаковка (1)
339,40
Экономия: -92,80 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1)
339,40
Экономия: -92,80 грн
246,60 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
310,10
Экономия: -9,30 грн
300,80 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (2)
293,90
Экономия: -24,30 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
328,10
Экономия: -9,84 грн
318,26 грн