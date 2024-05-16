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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Харьков (501466) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
247,14 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
251,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (1)
296,30
Экономия: -26,70 грн
269,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
259,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
266,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
274,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
279,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
279,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
268,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
265,50 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
244,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 29
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -62,80 грн
269,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
244,64 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Всего: упаковка (1)
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
Всего: упаковка (1)
296,60
Экономия: -50,00 грн
246,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 145
Всего: упаковка (1)
284,00
Экономия: -14,40 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Независимости, 166
Всего: упаковка (1)
335,50
Экономия: -88,90 грн
246,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (1)
248,04 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Преображенская, 5/63
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -62,80 грн
269,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
284,20
Экономия: -14,60 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
342,40
Экономия: -95,80 грн
246,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
269,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
335,50
Экономия: -65,90 грн
269,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
349,70
Экономия: -80,10 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
332,40
Экономия: -85,80 грн
246,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
259,50 грн