Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Харьков (501466) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Молочная, 1
1 социальна аптека
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Харьков, просп. Победы, 70-Б
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Класна аптека
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Харьков, пер. Донецкий, 18
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
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Харьков, просп. Гагарина, 178
Астарта
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Харьков, ул. Туркестанская, 44
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Аптека твого миста
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
1 социальна аптека
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Первомайский, м-н 1/2, 29
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 145
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Независимости, 166
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Преображенская, 5/63
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Аптека доброго дня
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Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш