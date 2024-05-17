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SVR Релакс восстанавливающий концентрат для уставшей кожи вокруг глаз флакон 15 мл - Запорожье (898556) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1172,00
Экономия: -152,00 грн
1020,00 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
908,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1185,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1103,90
Экономия: -2,17 грн
1101,73 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1103,25 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1099,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1078,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
907,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (2)
907,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (3)
907,95 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-А
Всего: упаковка (1)
976,33 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (1)
976,33 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом