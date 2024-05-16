К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 1172,00 Экономия: -152,00 грн 1020,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1 Всего: упаковка (1) 908,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (1) 1173,47 Экономия: -3,76 грн 1169,71 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 43 Всего: упаковка (1) 1108,32 грн Забронировать

Аптека биля ратуши Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19 Всего: упаковка (1) 1107,74 Экономия: -12,24 грн 1095,50 грн Забронировать

Центральная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: упаковка (1) 1095,13 Экономия: -6,33 грн 1088,80 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, просп. Шевченко Тараса, 22 Всего: упаковка (1) 1078,80 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, просп. Свободы, 33 Всего: упаковка (1) 907,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всего: упаковка (2) 907,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13 Всего: упаковка (3) 907,95 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 11-А Всего: упаковка (1) 976,33 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Воли, 4/1 Всего: упаковка (1) 976,33 грн