Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряБеталевЦены в аптеках

Беталев раствор флакон 100 мл, №1 - Харьков (894468) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
371,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 55 мин
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (4)
372,23
Экономия: -12,17 грн
360,06 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (1)
453,99
Экономия: -94,40 грн
359,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 55 мин
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 55 мин
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Всего: упаковка (1)
397,03 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
371,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 55 мин
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
441,40
Экономия: -33,39 грн
408,01 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (36)
423,13
Экономия: -68,31 грн
354,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (2)
416,02
Экономия: -53,71 грн
362,31 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается через 55 мин
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
371,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 25 мин
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
371,90 грн