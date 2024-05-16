К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается через 55 мин График работы Харьков, просп. Байрона, 183 Всего: упаковка (2) Наличие на 2024-05-17 - 14:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-17 - 18:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-17 - 17:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Котельва, ул. Мира, 1-Б Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-17 - 20:00 371,90 грн Забрать позже

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 55 мин График работы Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211 Всего: упаковка (4) 372,23 Экономия: -12,17 грн 360,06 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Машевка, ул. Независимости, 124-А Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-17 - 16:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Опошня, ул. Победы, 2-А Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Опошня, ул. Панаса Мирного, 47 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Диканька, ул. Медицинская, 42-А Всего: упаковка (1) 453,99 Экономия: -94,40 грн 359,59 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 55 мин График работы Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается через 55 мин График работы Диканька, ул. Кащука, 1-А Всего: упаковка (1) 397,03 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Полтава, ул. Мира, 9 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-17 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 55 мин График работы Полтава, ул. Мира, 7 Всего: упаковка (1) 441,40 Экономия: -33,39 грн 408,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Полтава, ул. Бедного Александра, 16 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Полтава, ул. Чураивны, 3/2 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Полтава, ул. Чураивны, 3/2 Всего: упаковка (36) 423,13 Экономия: -68,31 грн 354,82 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32 Всего: упаковка (2) 416,02 Экономия: -53,71 грн 362,31 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается через 55 мин График работы Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-18 - 12:00 371,90 грн Забрать позже

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 25 мин График работы Полтава, ул. Европейская, 21 Всего: упаковка (77) Наличие на 2024-05-17 - 16:00 371,90 грн Забрать позже