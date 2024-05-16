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Альфа-Брион капли глазные 2 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Харьков (868058) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
248,36 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
273,44 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
270,87 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
237,55 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
248,08 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
263,18 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
259,63 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
251,74 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
248,72 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
255,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
247,77
Экономия: -13,42 грн
234,35 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
248,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
251,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
262,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
251,51 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
263,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
249,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
249,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
254,35
Экономия: -11,46 грн
242,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
265,41 грн