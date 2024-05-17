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Ацетилин раствор флакон пластиковый 100 мл, №1 - Львов (892396) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
159,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
125,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
162,20
Экономия: -38,66 грн
123,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
169,50
Экономия: -20,26 грн
149,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
193,50
Экономия: -44,26 грн
149,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
159,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
159,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
159,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -16,75 грн
149,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
159,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
159,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
125,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
159,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
159,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
166,11
Экономия: -52,36 грн
113,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
211,10
Экономия: -63,60 грн
147,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
159,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
159,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
159,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
159,90 грн