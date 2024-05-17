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Антгелиос Солнцезащитный лосьон увлажняющий ультрастойкий для кожи лица и тела, SPF50+ "La Roche-Posay" 250 мл - Запорожье (895455) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
866,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
812,39 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
897,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (8)
949,53
Экономия: -112,69 грн
836,84 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
933,19
Экономия: -73,00 грн
860,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
845,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
813,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
778,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (5)
954,38
Экономия: -86,11 грн
868,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
957,34
Экономия: -160,00 грн
797,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (5)
932,56
Экономия: -128,04 грн
804,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (6)
930,76
Экономия: -146,89 грн
783,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (6)
952,49
Экономия: -111,16 грн
841,33 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
897,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
897,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
806,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
805,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (6)
957,52
Экономия: -173,65 грн
783,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (12)
925,82
Экономия: -88,98 грн
836,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (6)
938,93
Экономия: -70,66 грн
868,27 грн