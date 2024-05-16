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SVR Дополнительный уход Восстанавливающий концентрат против старения 30 мл [А][B3][С] - Львов (895079) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (3)
1066,55 грн
В других городах:
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1352,31
Экономия: -16,89 грн
1335,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (2)
1112,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (2)
1320,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1505,70
Экономия: -11,09 грн
1494,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1349,75
Экономия: -1,68 грн
1348,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (3)
1320,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (4)
1320,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (2)
1426,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Станционная, 2/1
Всего: упаковка (1)
1245,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
1320,45 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
1497,20
Экономия: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1497,20
Экономия: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1497,20
Экономия: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1497,20
Экономия: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
1497,20
Экономия: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1497,20
Экономия: -299,40 грн
1197,80 грн