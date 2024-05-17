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INTERAPOTHEK ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 500 мл с экстрактом овса - Одесса (765863) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
238,14
Экономия: -14,22 грн
223,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
237,56
Экономия: -13,64 грн
223,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
236,12
Экономия: -12,20 грн
223,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
231,71
Экономия: -7,79 грн
223,92 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
306,69
Экономия: -18,69 грн
288,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
235,56
Экономия: -11,64 грн
223,92 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
244,43
Экономия: -14,03 грн
230,40 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
224,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
236,64
Экономия: -12,72 грн
223,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
237,01
Экономия: -13,20 грн
223,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
232,05
Экономия: -8,13 грн
223,92 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом